Hazine ve Maliye Bakanlığı Üç Devlet Tahvili İhalesi Gerçekleştiriyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın üç farklı vade ve kupon yapısına sahip devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. İhalelerle birlikte, 2 yıl, 4 yıl ve 5 yıl vadeli tahviller piyasaya sürülecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın üç devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,92 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

İkinci ihalede, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,25 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Üçüncü ihalede de 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 17,05 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
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