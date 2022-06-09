Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup atacağımız yeni adımlar... - Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren Bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi