Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup atacağımız yeni adımlar... - Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup atacağımız yeni adımlar...
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren Bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren Bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi