Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya ve e-spor sektöründe vergi ödemeyeni RADAR'a aldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Youtube, Facebook, Instagram, Twitch ve TikTok gibi uygulamalarda ve e-spor sektöründe vergi yükümlülüğünü yerine getirmeyen 50 bini aşkın kişiyi tespit ederek RADAR uygulaması üzerinden inceleme başlattıklarını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Youtube, Facebook, Instagram, Twitch ve TikTok gibi uygulamalarda ve e-spor sektöründe vergi yükümlülüğünü yerine getirmeyen 50 bini aşkın kişiyi tespit ederek RADAR uygulaması üzerinden inceleme başlattıklarını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, e-ticaret, sosyal medya ve e-spor sektörleri üzerinden elde ettikleri gelirler üzerinden vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bakan Nebati, e-ticaret sektörünün sağlıklı büyümesine katkı sağlamak amacıyla Risk Analizi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, oluşabilecek vergi kayıplarının detaylı şekilde incelediklerini ve analiz ettiklerini belirterek, "E-ticaret ile ortaya çıkan iş modelleri, pazarlama stratejileri, yenilikçi bir altyapı anlayışı ile kurduğumuz RADAR sistemi ile yakından izleniyor. Bu yolla, elde edilen gelir bazında bugüne dek 6 bin mükellef analiz edildi, gelirlerini kısmen veya tamamen beyan dışı bırakan mükellefler özelinde saha denetimlerine başlandı" ifadelerini kullandı.

65 bin kişi analiz edildi, 50 bin kişinin vergi yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edildi, 3 bin 500 kişi için saha denetimi başladı

Sosyal medya üzerinden elde edilen reklam gelirleri, canlı yayın platform gelirleri, içerik üretim gelirleri, çevirim içi oyun gelirlerinin (sosyal medya gelirleri) vergisel yükümlülüklerini yakından izlediklerimi aktaran Bakan Nebati, "Bugüne dek Youtube, Facebook, Instagram, Bigo Live, Twitch, TikTok, Dlive ve Scorp mecraları üzerinden yapılan analizler sonucu, 65 bin kişi analiz edildi. 50 bin kişinin, sosyal medya aracılığı ile elde ettiği gelirler üzerinden vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği tespit edildi. İlk etapta 3 bin 500 kişi için saha denetimlerine başlandı" dedi.

Nebati, kayıt dışılığın hazineye oluşturduğu yük ile mücadelede sosyal medya gelirlerinin ilerleyen süreçte çok daha yakından izleyecekleri bir başlık olacağının altını çizdi.

E-spor sektöründen gelir elde eden 3 bin 588 kişi RADAR'a yakalandı

E-spor sektöründe elde edilen oyuncu, turnuva, kulüp, reklam bazlı tüm gelirlerin de RADAR sistemi tarafından yakından izlendiğine dikkati çeken Nebati, "Bugüne dek yapılan çalışmalar çerçevesinde 3 bin kişilik analizde 588 kişi için işlem başlatıldı. Diğer yandan, mekansal kısıtlama olmaksızın, uzaktan çalışma yolu ile gelir elde eden dijital göçebeler de kayıt dışı ile mücadelede Bakanlığımızın yakın takibinde yer alıyor. Risk Analizi Genel Müdürlüğümüz tarafından, serbest çalışan yazılımcılar, grafik ve tasarım gibi hizmetler veren dijital göçebeler, aracı platformlar üzerinden tespit edilmiş olup, gerekli işlemler başlatılmıştır" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA