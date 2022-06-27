Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Son dönemde BDDK tarafından alınan kredi piyasası gelişmelerine yönelik tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz...
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Son dönemde BDDK tarafından alınan kredi piyasası gelişmelerine yönelik tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Son dönemde BDDK tarafından alınan kredi piyasası gelişmelerine yönelik tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi