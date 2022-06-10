Hazine ve Maliye Bakanlığı: Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam... - Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam... Hazine ve Maliye Bakanlığı: Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı: Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeden, Türk lirası kullanımını ve cazibesini artıracak uygulamalara devam edilecek. AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

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