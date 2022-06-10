Hazine ve Maliye Bakanlığı: Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir. - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir.

AA - Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

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