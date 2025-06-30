Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Temmuz-Eylül İç Borçlanma Stratejisi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki üç ayda toplam 1.074,3 milyar lira iç borçlanma yapılacağını duyurdu. Temmuzda 376,4 milyar lira, ağustosta 399,5 milyar lira ve eylülde 298,4 milyar lira iç borçlanma öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuzda 376,4 milyar lira, ağustosta 399,5 milyar lira ve eylülde 298,4 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, temmuzda 316,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 376,4 milyar liralık, ağustosta 338,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 399,5 milyar liralık, eylülde 250,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 298,4 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Temmuzdaki iç borçlanmanın 167,9 milyar lirasının piyasadan, 180,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 28 milyar lirasının kamuya satışlardan, ağustostaki iç borçlanmanın 364,5 milyar lirasının piyasadan, 15 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 20 milyar lirasının kamuya satışlardan, eylüldeki iç borçlanmanın da 262,4 milyar lirasının piyasadan, 16 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 20 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 18 tahvil ihalesi düzenlenecek, 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 3 hazine bonosu ihraç edilecek.

Temmuzda 373,3 milyar lira, ağustosta 362,8 milyar lira ve eylülde 285,2 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 115,4 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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