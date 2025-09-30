Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın İç Borçlanma Stratejisi Açıklık Kazandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekimde 290,1 milyar lira, kasımda 117,6 milyar lira ve aralıkta 130,8 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, ekimde 263,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 290,1 milyar liralık, kasımda 95 milyar liralık iç borç servisine karşılık 117,6 milyar liralık, aralıkta 108,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 130,8 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ekimdeki iç borçlanmanın 210,1 milyar lirasının piyasadan, 35 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 45 milyar lirasının kamuya satışlardan, kasımdaki iç borçlanmanın 87,6 milyar lirasının piyasadan, 10 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 20 milyar lirasının kamuya satışlardan, aralıktaki iç borçlanmanın da 108,8 milyar lirasının piyasadan, 10 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 12 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 11 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 2 hazine bonosu ihraç edilecek.

Ekimde 373,2 milyar lira, kasımda 229,9 milyar lira ve aralıkta 122,7 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 258,9 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

