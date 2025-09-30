Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın İç Borçlanma Stratejisi Açıklık Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim, kasım ve aralık aylarında toplamda 290,1 milyar lira, 117,6 milyar lira ve 130,8 milyar lira iç borçlanma gerçekleştireceğini duyurdu. İç borçlanmanın detayları ve yapılan ödemelere dair bilgiler paylaşıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekimde 290,1 milyar lira, kasımda 117,6 milyar lira ve aralıkta 130,8 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, ekimde 263,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 290,1 milyar liralık, kasımda 95 milyar liralık iç borç servisine karşılık 117,6 milyar liralık, aralıkta 108,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 130,8 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ekimdeki iç borçlanmanın 210,1 milyar lirasının piyasadan, 35 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 45 milyar lirasının kamuya satışlardan, kasımdaki iç borçlanmanın 87,6 milyar lirasının piyasadan, 10 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 20 milyar lirasının kamuya satışlardan, aralıktaki iç borçlanmanın da 108,8 milyar lirasının piyasadan, 10 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 12 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 11 tahvil ihalesi düzenlenecek, 3 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 2 hazine bonosu ihraç edilecek.

Ekimde 373,2 milyar lira, kasımda 229,9 milyar lira ve aralıkta 122,7 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 258,9 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında rüzgar tersine döndü! İşte saatler içinde sert düşüş

Altında rüzgar tersine döndü! İşte saatler içinde yaşanan düşüş
Bir tesadüf mü, yoksa kader mi? Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an

Tesadüf mü, yoksa kader mi? Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.