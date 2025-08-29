Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın İç Borçlanma Stratejisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylülde 346 milyar lira, ekimde 350,7 milyar lira ve kasımda 126,5 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, eylülde 255,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 346 milyar liralık, ekimde 263,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık 350,7 milyar liralık, kasımda 94,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 126,5 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Eylüldeki iç borçlanmanın 274 milyar lirasının piyasadan, 25 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 47 milyar lirasının kamuya satışlardan, ekimdeki iç borçlanmanın 285,7 milyar lirasının piyasadan, 25 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 40 milyar lirasının kamuya satışlardan, kasımdaki iç borçlanmanın da 101,5 milyar lirasının piyasadan, 15 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 10 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 11 tahvil ihalesi düzenlenecek, 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 3 hazine bonosu ihraç edilecek.

Eylülde 290,1 milyar lira, ekimde 373,1 milyar lira ve kasımda 229,8 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 278,8 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

