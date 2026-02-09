Haberler

Hazine yarın iki ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 11 ay vadeli bir hazine bonosunun yeniden ihracını ve 5 yıl vadeli bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 11 ay (329 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına da imza atılacak.

