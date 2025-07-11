Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Üç Devlet Tahvili İhalesi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 14 Temmuz'da üç ayrı devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek. İhalelerde 2 yıl, 4 yıl ve 5 yıl vadeli devlet tahvilleri yer alacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta üç devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 14 Temmuz'daki ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

14 Temmuz'daki üçüncü ihalede de 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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