Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Üç Devlet Tahvili İhalesi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 14 Temmuz'da üç ayrı devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek. İhalelerde 2 yıl, 4 yıl ve 5 yıl vadeli devlet tahvilleri yer alacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta üç devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 14 Temmuz'daki ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
14 Temmuz'daki üçüncü ihalede de 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.
Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi