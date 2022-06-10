Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir." - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir."

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: 'Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir.'

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Önümüzdeki dönemde ihtiyatlı maliye politikasına devam edilecek ve mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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