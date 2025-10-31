Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İç Borçlanma Stratejisi Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım, aralık ve Ocak 2026 için toplam 848,4 milyar liralık iç borçlanma planını açıkladı. Kasımda 128,3 milyar lira, aralıkta 136,1 milyar lira ve Ocak 2026'da 584 milyar lira iç borçlanma hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasımda 128,3 milyar lira, aralıkta 136,1 milyar lira ve Ocak 2026'da 584 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, kasımda 95 milyar liralık iç borç servisine karşılık 128,3 milyar liralık, aralıkta 108,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 136,1 milyar liralık, Ocak 2026'da 581,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 584 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Kasımdaki iç borçlanmanın 48,3 milyar lirasının piyasadan, 60 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 20 milyar lirasının kamuya satışlardan, aralıktaki iç borçlanmanın 114,1 milyar lirasının piyasadan, 10 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 12 milyar lirasının kamuya satışlardan, ocaktaki iç borçlanmanın da 504 milyar lirasının piyasadan, 25 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 55 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 13 tahvil ihalesi düzenlenecek, 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 2 hazine bonosu ihraç edilecek.

Kasımda 232,6 milyar lira, aralıkta 123,1 milyar lira ve Ocak 2026'da 715,1 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 285,8 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
