Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Dolar Cinsinden Kira Sertifikası İhracı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2030 vadeli dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için 5 finans kuruluşunu yetkilendirdi. Yurt dışında uluslararası sermaye piyasalarında bu ihraç için hazırlıklar başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2030 vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek üzere 5 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında Eylül 2030 vadeli dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Dubai Islamic Bank, ENBD, HSBC, Kuwait Finance House ve Standard Chartered'a yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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