Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Devlet Tahvili ve Kira Sertifikası Satışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvilinin ve bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, dolar cinsi devlet tahvili doğrudan satılacak.

Diğer ihalede de 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.