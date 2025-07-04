Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 4 İhale
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ve 1 hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek. İhalelerde 8 ay, 4 yıl, 7 yıl ve 9 yıl vadeli borçlanma araçları olacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ve 1 hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 7 Temmuz'daki ilk ihalede 8 ay (245 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.
Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.
8 Temmuz'daki ilk ihalede 7 yıl (2436 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Bakanlık, aynı gün 9 yıl (3367 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.