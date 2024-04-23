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Hazine ve Maliye Bakanlığı Koruyucu Giyim Yardımlarının Kesildiği Haberlerini Yalanladı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuda tasarruf kapsamından koruyucu giyim yardımlarının kesildiği yönündeki haberleri yalanladı. Bakanlık açıklamasında, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Farklı kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan Koruyucu Giyim Yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiği yönündeki haberler mesnetsiz olup hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, kamuda tasarruf kapsamından koruyucu giyim yardımlarının kesildiği yönündeki kamuoyundaki haberleri yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Farklı kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan Koruyucu Giyim Yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiği yönündeki haberler mesnetsiz olup hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mevzuata uygun olarak söz konusu yardımların yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak, kuruluşların ve sendikaların üst normlarla çizilen çerçeveyi genişletmesi mümkün bulunmamaktadır. Mevzuata aykırı davranan kamu görevlilerinin de ilgili mevzuat uyarınca denetlenmesi ve gerekli yaptırımlara tabi olmaları hukuk devletinin bir gereğidir. Bunun dışında yapılan yorum ve eleştiriler gerçeği yansıtmamakta olup bilinçli şekilde kamuoyu yanlış bilgilendirilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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