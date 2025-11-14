Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kira Sertifikası ve Devlet Tahvili Satışı Yapacak

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki kira sertifikası ve bir devlet tahvili satışını gerçekleştirecek. 18 Kasım'da TLREFK'ya endeksli kira sertifikası, 20 Kasım'da ise ABD doları cinsinden devlet tahvili ve kira sertifikası satılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki kira sertifikası ve bir devlet tahvilinin doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 18 Kasım Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

Bakanlık, 20 Kasım Perşembe günü de 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ABD doları cinsi devlet tahvili ile 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli ABD doları cinsi kira sertifikasının doğrudan satışlarını gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
