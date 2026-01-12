Hazine yarın iki ihale düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
Aynı gün, 10 yıl (3521 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına da imza atılacak.
Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi