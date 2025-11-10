Hazine ve Maliye Bakanlığı İki Devlet Tahvilinin Yeniden İhracını Gerçekleştiriyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 yıl ve 5 yıl vadeli iki sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak. İlgili tahvillerin 6 ayda bir kupon ödemesi bulunuyor.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre yarın 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına da imza atılacak.
Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi