Hazine ve Maliye Bakanlığı İki Devlet Tahvilinin Yeniden İhracını Gerçekleştiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre yarın 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına da imza atılacak.