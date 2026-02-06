Haberler

Hazine haftaya üç ihale ve bir doğrudan satış gerçekleştirecek

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki devlet tahvili ve bir Hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirecek. Ayrıca bir kira sertifikasının doğrudan satışı da yapılacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 9 Şubat Pazartesi günü, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 9 Şubat Pazartesi günü, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 5 yıl (1694 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.

Bakanlık, 10 Şubat Salı günü ise 11 ay (329 gün) vadeli Hazine bonosunun yeniden ihracına imza atacak.

Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

