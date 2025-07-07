Hazine ve Maliye Bakanlığı İki Devlet Tahvili İhalesi Gerçekleştiriyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 7 yıl vadeli değişken faizli ve 9 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilleri için ihale yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 7 yıl (2436 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede 9 yıl (3367 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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