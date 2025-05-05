Hazine ve Maliye Bakanlığı İki Devlet Tahvili İhalesi Gerçekleştiriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı İki Devlet Tahvili İhalesi Gerçekleştiriyor
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvilleri için iki ihale yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2499 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
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