Hazine ve Maliye Bakanlığı İki Devlet Tahvili İhalesi Gerçekleştiriyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 yıl vadeli sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvilleri için iki ihale yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 7 yıl (2499 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi