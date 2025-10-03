Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı İhale Düzenleyecek

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki hafta bir devlet tahvili ve bir hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek. Ayrıca, doğrudan bir kira sertifikası satışı da yapılacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 6 Ekim Pazartesi günü 8 ay (252 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlık, 7 Ekim Salı günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

Aynı gün 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı da yapılacak.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
