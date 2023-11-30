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Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralık, ocak ve şubat aylarında toplamda 432,8 milyar lira iç borçlanmaya gideceğini duyurdu. Bu dönemde 20 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 3 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, aralıkta 45 milyar lira, ocakta 121 milyar lira ve şubatta 266,8 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık dönemi iç borçlanma stratejisinde, aralıkta 43 milyar liralık iç borç servisine karşılık 45 milyar liralık, ocakta 96,7 milyarlık iç borç servisine karşılık 121 milyar liralık, şubatta 197 milyar liralık iç borç servisine karşılık 266,8 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Aralıkta iç borçlanmanın 41 milyar lirasının piyasadan, 2 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 2 milyar lirasının kamuya satışlardan, ocakta iç borçlanmanın 112,2 milyar lirasının piyasadan, 5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 4 milyar lirasının kamuya satışlardan, şubatta iç borçlanmanın 259,8 milyar lirasının piyasadan, 6 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 1 milyar lirasının da kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 20 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 3 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Aralıkta 113,1 milyar lira, ocakta 126,1 milyar lira ve şubatta 223,1 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 125,6 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

Kaynak: AA / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

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