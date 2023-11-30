Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2023-Şubat 2024 döneminde 336,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 432,8 milyar liralık iç borçlanmaya gideceğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2023-Şubat 2024 döneminde 336,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 432,8 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin, iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 336,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 432,8 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
(Sürecek)