Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2023-Ocak 2024 döneminde 210,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 244,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin, iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2023-Ocak 2024 döneminde 210,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 244,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin, iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 210,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 244,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
(Sürecek)
Kaynak: AA / Ekonomi