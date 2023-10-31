Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2023-Ocak 2024 döneminde 210,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 244,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin, iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2023-Ocak 2024 döneminde 210,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 244,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin, iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 210,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 244,4 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

(Sürecek)