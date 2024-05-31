Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran-Ağustos Dönemi İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 373,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 637,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran-ağustos döneminde 373,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 637,3 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 373,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 637,3 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
(Sürecek)