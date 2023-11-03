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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelecek Hafta Tahvil ve Hazine Bonosu İhalesi Gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ve 1 hazine bonosu ihalesi düzenleyecek. İhalelerde farklı vadelerde ve ödeme koşullarında tahviller yeniden ihraç edilecek.