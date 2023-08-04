Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelecek Hafta Tahvil İhalesi ve Kira Sertifikası Satışı Gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek. İhalelerde farklı vadelerde ve ödeme planlarına sahip devlet tahvilleri yeniden ihraç edilecek. Ayrıca kira sertifikası da doğrudan satışa sunulacak.