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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelecek Hafta Tahvil İhalesi ve Kira Sertifikası Satışı Gerçekleştirecek

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek. İhalelerde farklı vadelerde ve ödeme planlarına sahip devlet tahvilleri yeniden ihraç edilecek. Ayrıca kira sertifikası da doğrudan satışa sunulacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi ve 1 kira sertifikası satışı gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 7 Ağustos Pazartesi günü yapılacak ilk ihalede 2 yıl (784 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.

Aynı gün 5 yıl (1806 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

8 Ağustos Salı günü yapılacak ihalede 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı da planlanıyor.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

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