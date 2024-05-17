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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelecek Hafta Tahvil İhalesi Düzenleyecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek ve 1 devlet tahvili ile 1 kira sertifikasını doğrudan satacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, 1 devlet tahvili ve 1 kira sertifikasını da doğrudan satacak.

Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, 20 Mayıs'ta düzenlenecek ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek.

21 Mayıs'taki ilk ihalede, 4 yıl (1631 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin, aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede de 7 yıl (2520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

23 Mayıs'ta yapılacak ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli avro cinsi devlet tahvili, aynı gün düzenlenecek diğer ihalede 2 yıl (728) gün vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli avro cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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