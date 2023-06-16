Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelecek Hafta 4 İhale Gerçekleştirecek
Ekonomi Haberleri
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili 1 kira sertifikası ihalesi gerçekleştirecek. İlk ihalede 4 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF endeksli devlet tahvili ihracı yapılacak. Aynı gün, 5 yıl vadeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak. 20 Haziran'daki ilk ihalede 5 yıl vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek. Aynı gün yapılacak diğer ihalede ise 10 yıl vadeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili 1 kira sertifikası ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 19 Haziran'daki ilk ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
Aynı gün, 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.
20 Haziran'daki ilk ihalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Aynı gün yapılacak diğer ihalede ise 10 yıl (3493 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.