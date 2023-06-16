Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelecek Hafta 4 İhale Gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili 1 kira sertifikası ihalesi gerçekleştirecek. İlk ihalede 4 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF endeksli devlet tahvili ihracı yapılacak. Aynı gün, 5 yıl vadeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak. 20 Haziran'daki ilk ihalede 5 yıl vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek. Aynı gün yapılacak diğer ihalede ise 10 yıl vadeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.