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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelecek Hafta 3 Devlet Tahvili İhalesi Gerçekleştirecek

1 Aralık 2023 10:44 Son Güncelleme: 10:46 Abone Ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. İhalelerde farklı vadelerde ve ödeme planlarına sahip devlet tahvilleri yeniden ihraç edilecek.