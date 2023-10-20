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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelecek Hafta 3 Devlet Tahvili İhalesi Gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. İhalelerde 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili, 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ve 7 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.