Hazine ve Maliye Bakanlığı Eylül-Kasım Dönemi İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 218 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 256 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Bakanlık, iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 218 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 256 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, eylül-kasım dönemine ilişkin, iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 218 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 256 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

(Sürecek)