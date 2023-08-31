Hazine ve Maliye Bakanlığı Eylül-Kasım Dönemi İç Borçlanma Planını Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylülde 110 milyar lira, ekimde 68 milyar lira ve kasımda 78 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. Bu dönemde 19 tahvil ihalesi düzenlenecek, 1 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylülde 110 milyar lira, ekimde 68 milyar lira ve kasımda 78 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın eylül-kasım dönemi iç borçlanma stratejisinde, eylülde 74,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 110 milyar liralık, ekimde 66,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 68 milyar liralık, kasımda 77,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 78 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Eylüldeki iç borçlanmanın 103,6 milyar lirasının piyasadan, 3,4 milyar lirasının kamuya satışlardan, 3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, ekimdeki iç borçlanmanın 66,5 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının kamuya satışlardan, kasımdaki iç borçlanmanın ise 76 milyar lirasının piyasadan, 2 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 19 tahvil ihalesi düzenlenecek, 1 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Eylülde 97,5 milyar lira, ekimde 81,3 milyar lira ve kasımda 95,2 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 56 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)