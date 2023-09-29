Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekim-Aralık Dönemi İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 183,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 186 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Bakanlık, iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim-aralık döneminde 183,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 186 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, ekim-aralık dönemine ilişkin, iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 183,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 186 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.
(Sürecek)
Kaynak: AA / Ekonomi