Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Emirates NBD Capital, HSBC, JPM, Kuwait Finance House ve QNB Capital'a yetki verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden kira sertifikası ihracı için 5 finans kuruluşunu yetkilendirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı için 5 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Emirates NBD Capital, HSBC, JPM, Kuwait Finance House ve QNB Capital'a yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.