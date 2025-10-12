Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Tahvili Yeniden İhraç Ediyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 5 yıl vadeli ve yüzde 3,06 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 3,06 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin, yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi