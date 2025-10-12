Hazine ve Maliye Bakanlığı Devlet Tahvili Yeniden İhraç Ediyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvilinin yeniden ihracını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 3,06 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin, yeniden ihracı gerçekleştirilecek.