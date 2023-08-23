Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet tahvili ve kira sertifikası satışı yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ve kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. İlk ihalede 2 yıl vadeli ABD doları cinsi devlet tahvili, ikinci ihalede ise 2 yıl vadeli ABD doları cinsi kira sertifikası satılacak.