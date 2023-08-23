Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet tahvili ve kira sertifikası satışı yapacak
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ve kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. İlk ihalede 2 yıl vadeli ABD doları cinsi devlet tahvili, ikinci ihalede ise 2 yıl vadeli ABD doları cinsi kira sertifikası satılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ve kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ABD doları cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.
İkinci ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli ABD doları cinsi kira sertifikası doğrudan satılacak.
Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi