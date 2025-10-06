Hazine ve Maliye Bakanlığı, Devlet Tahvili İhalesi Düzenliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 Ekim'de 5 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi ve 2 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışını yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının da doğrudan satışını yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 7 Ekim Salı günü yapılacak ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.
Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi