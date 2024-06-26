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Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Milletvekili Yavuzyılmaz'ın iddialarını yalanladı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın özelleştirmelerle ilgili kamu zararı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın bazı özelleştirmelerle ilgili 2017 yılında gerçekleştirilen "Türk lirasına dönüşüm işlemleri"nde kamu zararı oluştuğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yavuzyılmaz'ın yanlış bilgilerle sosyal medya hesabından "kamuoyunu sürekli bir şekilde yanıltmaya devam ettiği" belirtildi.

2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Dicle Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye gönderilen resmi yazılara atıfta bulunarak yapılan işlemlerin maksatlı bir şekilde çarpıtıldığı ifade edildi.

Türk lirasının değerinin korunması ve kamu sözleşmelerinde standardizasyonun sağlanması amacıyla 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu kurumlarının, yabancı para cinsinden yurt içi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarını, borçlunun talebi üzerine, 2 Ocak 2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan 31 Aralık 2017 tarihine kadar Türk lirası olarak tahsil edebilmelerine imkan sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Bu doğrultuda, 28 Nisan 2017 tarihli ve 2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme sözleşmelerinden doğan ABD doları cinsinden taksit bedellerinin Türk lirası olarak ödenmesi mümkün kılınmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ilgili mevzuat doğrultusunda başvuran tüm yatırımcılarla, Hazine alacakları için uygulanan faiz oranı esas alınarak, ek sözleşmeler yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüm borçlulardan da bütün alacaklar, o günün kurundan çevrilerek zamanında ve eksiksiz tahsil edilmiş ve herhangi bir kamu zararı oluşmamış ve bu işlemler Sayıştay denetiminden de geçmiştir. Ancak, Sayın Vekilimiz, 2017 tarihli söz konusu Türk lirasına dönüşüm işlemlerini sanki bugün yeni yapılmış gibi bir algı oluşturmak istemiştir ve tahsilatları tamamlanmış alacakları, afaki şekilde, 2024 yılı güncel döviz kurlarıyla yeniden hesaplamaya kalkmıştır. Sayın Vekilin siyasi saiklerle yaptığı anlaşılan bu iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Deniz Yavuzyılmaz Milletvekili Zonguldak Politika Ekonomi Güncel Haberler

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