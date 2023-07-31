Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos-Ekim Dönemi İç Borçlanma Stratejisini Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos-ekim döneminde 292,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 284 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Bakanlık, ağustos-ekim dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos-ekim döneminde 292,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 284 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, ağustos-ekim dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde 292,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 284 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek.

(Sürecek)