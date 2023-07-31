Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos-Ekim Dönemi İç Borçlanma Planını Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustosta 136 milyar, eylülde 80 milyar ve ekimde 68 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. Ağustos-ekim dönemi iç borçlanma stratejisine göre, ağustosta 152,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 136 milyar liralık, eylülde 73,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 80 milyar liralık, ekimde 66 milyar liralık iç borç servisine karşılık 68 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor. Bu dönemde 21 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 2 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustosta 136 milyar, eylülde 80 milyar ve ekimde 68 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın ağustos-ekim dönemi iç borçlanma stratejisinde, ağustosta 152,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 136 milyar liralık, eylülde 73,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 80 milyar liralık, ekimde 66 milyar liralık iç borç servisine karşılık 68 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Ağustostaki iç borçlanmanın 79 milyar lirasının piyasadan, 1 milyar lirasının kamuya satışlardan, 56 milyar lirasının doğrudan satışlardan, eylüldeki iç borçlanmanın 76,6 milyar lirasının piyasadan, 3,4 milyar lirasının kamuya satışlardan, ekimdeki iç borçlanmanın ise 66,5 milyar lirasının piyasadan, 1,5 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 21 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 2 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Ağustosta 172,7 milyar, eylülde 96,8 milyar ve ekimde 81,2 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 58,3 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)