Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD Doları Cinsinden Tahvil İhracına İzin Verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD doları cinsinden 2036 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Bakanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre Bakanlık, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD doları cinsinden 2036 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere JP Morgan, Morgan Stanley, SMBC ve Societe Generale'e yetki verdi.