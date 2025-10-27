Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD Doları Cinsinden Tahvil İhracına İzin Verdi

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 dış finansman programı kapsamında ABD doları cinsinden 2036 vadeli tahvil ihracı için 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Bakanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre Bakanlık, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD doları cinsinden 2036 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere JP Morgan, Morgan Stanley, SMBC ve Societe Generale'e yetki verdi.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
500
