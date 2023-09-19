Hazine ve Maliye Bakanlığı 9,9 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhraç Etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. İhaleye 12 milyar 373 milyon lira tutarında teklif geldi ve 9 milyar 898 milyon 400 bin liralık kısım karşılandı. Almaya hak kazanan bankalara satış tutarları bugün iletiliyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 20 Eylül 2023 valörlü, 7 Eylül 2033 itfa tarihli, sabit kira getirili kira sertifikası ihracına 12 milyar 373 milyon lira tutarında teklif geldi. Tekliflerin 9 milyar 898 milyon 400 bin liralık kısmı karşılandı.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.