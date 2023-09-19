Hazine ve Maliye Bakanlığı 9,9 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9,9 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. İhaleye 12 milyar 373 milyon lira tutarında teklif geldi ve 9 milyar 898 milyon 400 bin liralık kısım karşılandı. Almaya hak kazanan bankalara satış tutarları bugün iletiliyor.