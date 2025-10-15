Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı 8 İlde Taşınmaz Satışı Gerçekleştirecek

Özelleştirme İdaresi, Bursa, Amasya, Ankara, Iğdır, Mersin, Antalya, Erzurum ve İstanbul'daki bazı taşınmazları satış yöntemiyle özelleştirecek. Teklifler 11, 12 ve 13 Kasım tarihlerinde alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 8 ilde bulunan bazı taşınmazları satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'in yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa, Amasya, Ankara, Iğdır, Mersin, Antalya, Erzurum ve İstanbul'daki bazı taşınmazların satışı yapılacak. Bu taşınmazlar için son teklifler, 11, 12 ve 13 Kasım'a kadar verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
