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Hazine ve Maliye Bakanlığı 27 Milyar Liralık Kira Sertifikası Sattı

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 27 milyar 148 milyon liralık, 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirdi. Satış tutarları bankalara bugün iletilerek itfa tarihi 2 Ağustos 2028 olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 27 milyar 148 milyon liralık, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, satışı gerçekleştirilen 27 milyar 148 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 2 Ağustos 2028 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

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Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekonomi Haberler

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