Hazine ve Maliye Bakanlığı: "2022 yılında küresel ticarette Ukrayna'daki savaş kaynaklı bir ivme kaybı öngörülse de ihracatçılarımızın ürün ve pazar... - Haberler

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Hazine ve Maliye Bakanlığı: "2022 yılında küresel ticarette Ukrayna'daki savaş kaynaklı bir ivme kaybı öngörülse de ihracatçılarımızın ürün ve pazar...

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı: '2022 yılında küresel ticarette Ukrayna'daki savaş kaynaklı bir ivme kaybı öngörülse de ihracatçılarımızın ürün ve pazar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "2022 yılında küresel ticarette Ukrayna'daki savaş kaynaklı bir ivme kaybı öngörülse de ihracatçılarımızın ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarısı ihracatımızın bu yıl da kuvvetli seyredeceğine işaret etmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "2022 yılında küresel ticarette Ukrayna'daki savaş kaynaklı bir ivme kaybı öngörülse de ihracatçılarımızın ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarısı ihracatımızın bu yıl da kuvvetli seyredeceğine işaret etmektedir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ukrayna Savaş Ekonomi Haberler

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