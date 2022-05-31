Hazine ve Maliye Bakanlığı: "2022 yılında küresel ticarette Ukrayna'daki savaş kaynaklı bir ivme kaybı öngörülse de ihracatçılarımızın ürün ve pazar... - Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "2022 yılında küresel ticarette Ukrayna'daki savaş kaynaklı bir ivme kaybı öngörülse de ihracatçılarımızın ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarısı ihracatımızın bu yıl da kuvvetli seyredeceğine işaret etmektedir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi