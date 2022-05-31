Hazine ve Maliye Bakanlığı: "2022 yılında küresel ticarette Ukrayna'daki savaş kaynaklı bir ivme kaybı öngörülse de ihracatçılarımızın ürün ve pazar... - Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "2022 yılında küresel ticarette Ukrayna'daki savaş kaynaklı bir ivme kaybı öngörülse de ihracatçılarımızın ürün ve pazar...
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "2022 yılında küresel ticarette Ukrayna'daki savaş kaynaklı bir ivme kaybı öngörülse de ihracatçılarımızın ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarısı ihracatımızın bu yıl da kuvvetli seyredeceğine işaret etmektedir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "2022 yılında küresel ticarette Ukrayna'daki savaş kaynaklı bir ivme kaybı öngörülse de ihracatçılarımızın ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarısı ihracatımızın bu yıl da kuvvetli seyredeceğine işaret etmektedir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi