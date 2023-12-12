Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhraç Etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. İhracı yapılan kira sertifikasının itfa tarihi 6 Aralık 2028 olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı yapılan 10 milyar lira tutarındaki sabit kira getirili kira sertifikasının itfa tarihi 6 Aralık 2028 olarak belirlendi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.