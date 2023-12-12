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Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhraç Etti

12 Aralık 2023 17:36 Güncelleme: 17:38 Abone Ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. İhracı yapılan kira sertifikasının itfa tarihi 6 Aralık 2028 olarak belirlendi.